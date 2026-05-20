Neuquén cobraría 200 millones de dólares por las concesiones cercanas a Cutral Co y Huincul

El gobernador había previsto que se firmara el decreto un mes atrás, pero todavía no se concreta

La Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) para las áreas Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva podrían generar ingresos por 200 millones de dólares a la provincia.

El decreto está listo para firmarse pero la negociación no termina. Hace casi un mes, el gobernador Rolando Figueroa adelantaba la posibilidad de que se concrete la concesión en Plaza Huincul, pero ello todavía no ocurrió.

El sitio especializado, Econojournal, en un informe de Laura Hevia, informó que esta concesión no será igual a las otorgadas antes.

Las diferencias:

El gobierno no pedirá la participación de G&P

Podrían modificarse las regalías a pagar (a la baja) para hacer más competitivo al proyecto

El dinero a cobrar no ingresaría “fresco” a las arcas neuquinas sino que se cobrará en obras de rutas o nuevas conexiones de gas. Al menos así se hizo anteriormente. Esto sería por un monto de 150 millones porque el resto es en impuestos y eso si va a las cuentas provinciales. Todavía no están definidas las obras a realizar.

La concesión se dividiría en cinco, aunque son tres áreas, debido a que la Ley 27.007 establece que las áreas no convencionales no podrán superar los 250 km2

La subdivisión no sólo apunta a cumplir con la superficie máxima estipulada sino que también prioriza mantener la continuidad geológica de los bloques.

A partir de esto, Las Tacanas -el bloque de 411 kilómetros cuadrados (km²) y con potencial de producir gas seco- conformará Las Tacanas I y II. En tanto, Meseta Buena Esperanza, un área con potencial para producir gas húmedo y que tiene 303,71 km², pasará a conformar las concesiones Meseta Buena Esperanza I y II.

Finalmente, Aguada Villanueva, un bloque de 281 km², ubicado al sur de Las Tacanas y al oeste de Loma la Lata sobre la ventana del gas húmedo, también se partirá en dos. Una parte conformará la concesión no convencional de YPF y otra parte se revertirá a la provincia.

¿Cuál es el proyecto GNL con estas tres áreas?

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