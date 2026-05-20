El Rally Argentino regresa a su tierra histórica

Te contamos cuantas ediciones se realizaron y quienes ganaron esas ediciones

La provincia de Neuquén se alista para recibir al Rally Argentino por 17ª vez en su historia, consolidando a las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul como sedes de una de las fechas más emblemáticas y tradicionales del calendario nacional.

Este evento, que ya es un clásico para los amantes de la velocidad, permite repasar una rica trayectoria de competencia en suelo neuquino. Hasta la fecha, se han disputado 16 ediciones en la provincia, dejando una huella imborrable en el automovilismo regional. A continuación, repasamos la lista de todos los binomios que alcanzaron la gloria en los caminos del petróleo:

Rally del Petróleo 2002: Gabriel Raies – Santiago García.

Gabriel Raies – Santiago García. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2002: Gabriel Raies – Santiago García.

Gabriel Raies – Santiago García. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2003: Roberto Sánchez – Fabián Cretu.

Roberto Sánchez – Fabián Cretu. Rally Nacional del Petróleo y los Dinosaurios 2004: Juan Pablo Raies – José María Volta.

Juan Pablo Raies – José María Volta. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2005: Luis Pérez Companc – José María Volta.

Luis Pérez Companc – José María Volta. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2006: Federico Villagra – Diego Curletto.

Federico Villagra – Diego Curletto. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2007: Marcos Ligato – Rubén García.

Marcos Ligato – Rubén García. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2009: Nicolás Madero – Guillermo Piazzano.

Nicolás Madero – Guillermo Piazzano. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2010: Federico Villagra – Diego Curletto.

Federico Villagra – Diego Curletto. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2011: Federico Villagra – Jorge Pérez Companc.

Federico Villagra – Jorge Pérez Companc. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2015: Marcos Ligato – Rubén García.

Marcos Ligato – Rubén García. Rally de Cutral Co y Plaza Huincul 2016: Alejandro Cancio – Santiago García.

– Santiago García. Rally de Cutral Co y Plaza Huincul 2017: Gerónimo Padilla – Nicolás García.

Gerónimo Padilla – Nicolás García. Rally de Cutral Co y Plaza Huincul 2018: Alejandro Cancio – Santiago García.

– Santiago García. Rally de Neuquén 2019: Dani Sordo – Carlos del Barrio.

Dani Sordo – Carlos del Barrio. Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2022: Alejandro Cancio – Diego Cagnotti.

El orgullo local: Alejandro Cancio

En este repaso histórico, destaca la figura del piloto local Alejandro Cancio, quien ha logrado imponerse en su tierra en tres ocasiones (2016, 2018 y 2022). Cancio no solo es un referente del rally actual, sino que ha demostrado una maestría única para navegar los desafiantes caminos neuquinos, posicionándose como uno de los máximos ganadores en esta sede junto a figuras como Federico Villagra.

Con la 17ª edición en el horizonte, la expectativa crece para ver quiénes escribirán el próximo capítulo de esta apasionante historia en la Patagonia.