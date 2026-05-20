Venderán chivitos y corderos del Norte Neuquino en el Mercado Concentrador

Tendrán un valor de 160.000 pesos, con un peso aproximado de entre 12 y 14 kilos por pieza

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará este jueves 21 y viernes 22 de mayo una venta especial de productos regionales en el Mercado Concentrador de Neuquén, ubicado sobre la Ruta Provincial 7, kilómetro 5.

La iniciativa ofrecerá al público chivitos, corderos y escabeches artesanales provenientes del Norte Neuquino, con el objetivo de acercar producción local directamente a los consumidores y fortalecer los canales de comercialización de familias crianceras de la región.

La venta se desarrollará en el horario de 13 a 17 horas durante ambas jornadas. Los chivitos del Norte Neuquino tendrán un valor de 160.000 pesos, con un peso aproximado de entre 12 y 14 kilos por pieza, mientras que los corderos se comercializarán a 170.000 pesos, con un promedio de 15 a 17 kilos. También se ofrecerán escabeches de chivo y ajo a 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.

Desde la organización se informó que se aceptarán todos los medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias. Además, se podrán realizar pedidos anticipados a través del teléfono 2942 472283.

El chivito criollo del Norte Neuquino cuenta con Denominación de Origen, reconocimiento que garantiza su calidad, trazabilidad y condiciones de producción, siendo uno de los productos más representativos de la gastronomía provincial.