Nadadoras de Cutral Co buscan apoyo para viajar al Nacional 2026

Será en el Parque Roca de Buenos Aires.

Cinco nadadoras de la escuela municipal de Cutral Co participarán del Campeonato Nacional de infantiles y menores, que se realizará del 10 al 13 de junio de 2026 en el Parque Roca de Buenos Aires.

Con el objetivo de cubrir gastos de viaje y estadía, las familias impulsan una campaña solidaria y solicitan colaboración de vecinos, comercios y empresas. A cambio de los aportes, ofrecerán difusión publicitaria a los colaboradores.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 2994769906 para recibir más información.