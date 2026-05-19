Nadadoras de Cutral Co buscan apoyo para viajar al Nacional 2026

Cinco nadadoras de la escuela municipal de Cutral Co participarán del Campeonato Nacional de infantiles y menores, que se realizará del 10 al 13 de junio de 2026 en el Parque Roca de Buenos Aires.
Con el objetivo de cubrir gastos de viaje y estadía, las familias impulsan una campaña solidaria y solicitan colaboración de vecinos, comercios y empresas. A cambio de los aportes, ofrecerán difusión publicitaria a los colaboradores.
Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 2994769906 para recibir más información.