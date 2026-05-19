Exitosa campaña de vacunación en el barrio Parque Este

Se cumplió este martes y fueron más de 80 personas las que concurrieron.

Este martes se cumplió una jornada de vacunación en el barrio Parque Este de Cutral Co. La iniciativa se llevó adelante a pedido de la comisión barrial. Se aplicaron más de 80 dosis de diferentes vacunas que corresponden al esquema nacional.

Desde Copelco, la licenciada Lía Alfaro explicó que a pedido de la presidenta del barrio, Luciana Sauco se llevó adelante la campaña en el centro comunitario.

“Se colocaron antigripales, neumonía, doble adultos y hepatitis B para los mayores de 18 años. Trabajamos con el sistema nacional y si faltan vacunas se inicia el esquema o se completa”, indicó Lía.

Hasta el mediodía se aplicaron entre 75 a 80 dosis. “Es la primera presidenta barrial que nos convoca. “Accedimos a su convocatoria, nos prestó la sede y dispusieron del lugar”, mencionó. “Nos estamos enfocando mucho en el adulto mayor porque les falta, por ejemplo, la antitetánica, les completamos esquema”.

Por otra parte, recordó que el vacunatorio de Copelco está abierto de lunes a a viernes de 7 a 21 horas y solo con el DNI se ingresa al sistema y se conoce cuál es la que falta.