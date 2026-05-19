La Comarca Petrolera se prepara para vivir la 3° Fiesta del Zapallo XL

La organización anunció una bolsa total de premios superior a los 5.400.000 pesos

Este sábado 23 de mayo se realizará una nueva edición de la Fiesta del Zapallo XL en la Comarca Petrolera, un evento que reúne producción, gastronomía, cultura y espectáculos para toda la familia.

La actividad se desarrollará de 10 a 19 horas en el Salón Arnoldo Janssen y contará con importantes propuestas, entre ellas el tradicional Concurso Zapallo XL, que premiará al ejemplar más pesado con 400 mil pesos.

Además, la organización anunció una bolsa total de premios superior a los 5.400.000 pesos, consolidando al evento como una de las celebraciones destacadas de la región.

Dentro de la programación también se realizará el Concurso de Cueca, con premios de 300 mil pesos para el primer puesto y 250 mil pesos para el segundo lugar.

En el escenario se presentarán artistas regionales como Herencia Chamamecera y El Campero y su Conjunto, quienes aportarán música en vivo durante toda la jornada.

Por otra parte, habrá venta de locro a beneficio de una asociación local, sumando una propuesta gastronómica solidaria para los asistentes.

Desde la organización informaron que las consultas e inscripciones pueden realizarse al teléfono 299 5108714, contacto de Adriana Coñuecar.