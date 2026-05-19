Plaza Huincul ofrece capacitación para embarazadas y familias

Se desarrollará durante dos meses, con encuentros programados de 14 a 16 horas

Plaza Huincul lanzó una nueva edición del Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad, una propuesta destinada a acompañar a futuras madres y padres durante el embarazo y el proceso de llegada del bebé.

La capacitación comenzará el próximo 27 de mayo y se desarrollará durante dos meses, con encuentros programados de 14 a 16 horas en la subsecretaría de Capacitación. Desde la organización informaron que el curso está dirigido a personas con una edad gestacional de entre 20 y 30 semanas.

Además, se indicó que quienes cuenten con pelota o colchoneta podrán llevarlas para participar de las actividades prácticas previstas durante las jornadas. La iniciativa dispone de cupos limitados para 10 personas.