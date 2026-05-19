Cutral Co: compró un auto usado y reclamó, la Justicia rechazó la demanda

Según el relato del comprador, durante el viaje de regreso hacia la región comenzó a notar vibraciones e inestabilidad en la conducción.

Un fallo judicial desestimó la demanda presentada por un vecino de Cutral Co contra una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires, a la que había acusado de venderle un vehículo usado con cubiertas gastadas, de distintas medidas y en presunto mal estado.

El caso se originó tras la compra de un Ford Mondeo modelo 2017 en Capital Federal. Según el relato del comprador, durante el viaje de regreso hacia la región comenzó a notar vibraciones e inestabilidad en la conducción. Posteriormente, en un comercio especializado de Neuquén, le informaron que las cubiertas eran de diferentes modelos y medidas, además de estar desalineadas.

Ante esta situación, el hombre sostuvo que se trataba de “vicios ocultos” que no podían ser detectados al momento de la adquisición del vehículo, motivo por el cual inició acciones legales contra la concesionaria.

Sin embargo, la jueza Vanina Cordi rechazó el planteo y consideró que el comprador “debió actuar con mayor diligencia en el examen del bien al momento de la adquisición del mismo”. En ese sentido, sostuvo que no se consideran ocultos aquellos defectos que pueden detectarse mediante una revisión atenta y cuidadosa del vehículo, sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.

Desde la concesionaria demandada negaron las acusaciones y afirmaron que el vehículo fue entregado en buen estado general, destacando además que el comprador lo inspeccionó previamente y prestó conformidad. También señalaron que el estado de las cubiertas es un aspecto visible y habitual de verificar en la compra de un auto usado.

En su resolución, la magistrada también citó el Código Civil y Comercial, que establece que no son considerados vicios ocultos aquellos defectos que el adquirente conoció o debió haber conocido al momento de la operación.

Asimismo, se incorporó al expediente el informe de un perito mecánico, quien indicó que el estado de las cubiertas “bajo ningún aspecto puede considerarse un vicio oculto”, ya que se trata de uno de los elementos que deben ser evaluados al comprar un vehículo usado, junto con otros componentes como suspensión, dirección y tren delantero.

De esta manera, la Justicia rechazó la demanda y dio por concluido el reclamo contra la concesionaria.