Se realizó la presentación oficial del Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul

Que vuelve luego de 4 años a la comarca

Cerca del mediodía, en el Centro Cultural Gregio Alvarez de la ciudad de Plaza Huincul se llevó a cabo la conferencia de prensa para presentar la vuelta del Rally Argentino a la comarca petroleros.

En el acto estuvieron presentes los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco y Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul. Además participaron autoridades de APRRYN Sur, pilotos inscriptos y demás autoridades municipales.

Bruno Campos, presidente de APRRYN Sur confirmó que la vuelta de la maxima categoría se comenzó a gestar desde el 2024. “Cuando nos dieron el okey, al primero que llamamos fue a Ale que se puso a trabajar de inmediato. Los intendentes nos aceptaron enseguida el desafio y hace tres meses estamos trabajando en los caminos.

Por parte del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco expresó lo siguiente “Cutral Co es pionero en esto, tenemos una provincia fierrera y el público nos tiene que acompañar con la seguridad. Hacer un Rally en conjunto, como el carnaval es un éxito asegurado”

Por último Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul expresó lo siguiente: “En los caminos no van a descubrir nada, los caminos de la comarca son perfectos, muy deseados, muy técnicos y muy lindos. Disfruten por que lo hacemos para que ustedes disfruten.