Bomberos de Plaza Huincul reclamó por la falta de aportes al cuartel

Plantearon la demora en los aportes.

Esta mañana, integrantes de la comisión directiva del cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul estuvo en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul para exponer la situación que los aqueja.

Fueron al momento en que se realizó la sesión ordinaria. “Nos acercamos para dar a conocer una problemática que tiene solución, en cuanto a los aportes de unas ordenanzas de combustible y la que hace referencia a los cinco sueldos”, explicó Walter Lapadu, del cuartel.

El planteo que formalizaron ante el presidente del Deliberante, Daniel Vidondo y el resto de las y los concejales, es la posibilidad que se “regularice una deuda que a partir de enero y ya nos organizamos en cuanto a esos aportes”.

indicó que dieron a conocer los meses que se adeudan y el monto aproximado. “El último que recibimos fue el de mes que entró ahora, el día viernes, pero correspond a junio del año pasado”. “Son varios meses y también la acumulación de ese monto”, acotó Lapadu.

Agregó que se trabaja en la compra de equipos, mayeriales con a certificación para el cuidado del cuerpo activo y todas las tareas relacionadas a la infraestructura del cuartel y la flota de vehículos.

En cuanto a la conclusión del encuentro, Lapadu lo destacó como “positivo”. “La idea es que revean algunos términos (que quedan) en un gris que tiene la ordenanza para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

Describió que presentan rendiciones en tiempo y forma, con las facturas de las diferentes compras que hacen. También dieron a conocer el tema de los montos que se manejan para la compra de los equipos de protección personal.

A partir de diciembre del año pasado adquirieron los equipos autónomos, refaccionaron los mismos que se llevan a Buenos Aires, la certificación de los equipos y al momento cuentan con más de 23 equipos autónomos. También compraron indumentaria por un monto de 22 millones de pesos en para vestir a todo el personal.