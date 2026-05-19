Trabajador de AESA fallecido: Carcar de UOCRA dijo que es raro que no lo buscaran

"Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada", dijo Carcar

El ministerio público fiscal confirmó que Darío Ruiz, hombre bonaerense que trabajaba en Agostura Sur para AESA, murió por aplastamiento.

El diario La Mañana Neuquén habló con el secretario general de UOCRA, Víctor Carcar. Y dijo “”el lugar (donde trabajaba Ruiz) está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30″.

Ruiz fue encontrado sin vida a entre las 8.30 y 9 de la mañana, por el turno siguiente. Se alojaba en Cutral Co con otros compañeros, que no notaron su ausencia ni pidieron encontrarlo.

Según relató Carcar, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo del turno siguiente lo hallaron cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

Ruiz murió a causa de un shock hipovolémico tras ser aplastado por un caño. Un shock hipovolémico es una afección de emergencia generada a partir de una pérdida grave de sangre. Esto hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y puede provocar que muchos órganos dejen de funcionar.