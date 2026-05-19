Claudio Bustos hizo podio en el Rally Integración Valle Medio

Junto al navegante Matias Pojer

El piloto de Cutral Co junto a Matias Pojer se quedaron con el segundo lugar de la A6 en el rally corrido en Rio Negro

El pasado fin de semana se disputó una nueva edición del Rally Integración Valle Medio, en la ciudad de Luis Beltran. Bustos y Pojer fueron los únicos representantes de la comarca petrolera y luego de un duro fin de semana se lograron subir al segundo lugar de la categoría.

Ahora el desafío para Bustos será como local en la tercera fecha del Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul.