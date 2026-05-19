Aten denunció que existe incumplimiento y persecución desde el CPE

El gremio neuquino docente hizo una conferencia de prensa para plantear una serie de temas.

El sindicato docente neuquino, Aten, denunció ayer que existen una serie de incumplimientos por parte de diversas direcciones del Consejo Provincial de Educación.

En este sentido, indicaron que se “desconocen algunos de los puntos acordados en el acta acueerdo 2026 y en el seno del cuerpo colegiado”.

Fani Mansilla, encabezó la conferencia de prensa en la capital neuquina, donde se denunció “incumplimiento, deshumanización y persecución son algunas de las descripciones respecto al trabajo de los equipos que responden al Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén”.

Como parte de los incumplimientos se describió que en la Modalidad de Contexto de Privación de la Libertad no está garantizado el acceso a la educación del CFP N° 39 en la U11,y se impide el ingreso del equipo docente.

Otro de los puntos, es que desde la dirección de Ruralidad “pretenden cerrar la Escuela Trashumante de Huncal- Cajón Chico. Están tomando decisiones desconociendo los procesos históricos, el territorio y persiguiendo a los directores de la escuela pensada para acompañar la veranada de la actividad neuquina ancestralmente sostenida por los crianceros”.

Por otra parte, desde la dirección de Medicina Laboral continúa las demoras en la auditoria médica, y desconocen además las resoluciones firmadas. Se lleva adelante “prácticas de destrato en las juntas médicas, ya denunciadas por nuestra organización”, se acotó.

Ante este panorama, Aten convocó para mañana miércoles 20 de mayo a un plenario de secretarios y secretarias generales que se desarrollará en Loncopué a partir de las 11 horas.