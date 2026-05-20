Plaza Huincul: El CFP N° 4 dictará una clase gratuita sobre costos

La actividad se desarrollará el viernes 22 de mayo

El Centro de Formación Profesional N° 4 de Plaza Huincul anunció la realización de una clase especial abierta a toda la comunidad sobre “Costos, precios de venta y punto de equilibrio”, una propuesta destinada a brindar herramientas básicas de administración y gestión económica tanto para emprendedores como para público en general.

La actividad se desarrollará el viernes 22 de mayo a las 9 horas en el Aula SUM del CFP N° 4, ubicado en Azucena Maizani 670, en el barrio Central de Plaza Huincul. Desde la institución informaron que la capacitación será libre y gratuita.