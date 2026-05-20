Todo listo para la 3° fiesta del zapallo en Cutral Co: se repartirán en total 5 millones de pesos

Será el sábado 23 desde las 10 hasta las 19, en el salón Arnoldo Janssen.

Falta poco para la 3° fiesta del zapallo en Cutral Co. Los organizadores informaron que ya son 320 productores y artesanos que ya confirmaron su presencia.

La propuesta que va por su tercera edición se desarrollará el sábado 23 de mayo, desde las 10 hasta las 19 en el salón Arnoldo Janssen que está situado en Alberdi y Sáenz Peña de Cutral Co.

Adriana Coñuecar, explicó que se reunirán productores y artesanos locales y de otros lugares como Mendoza, Bajada del Agrio, Zapala. “Hay premios para la mayor producción; para el zapallo plomo y para el zapallo gigante. En total será cinco millones de pesos”, subrayó.

“La convocatoria para la gente del interior que vio el concurso, que no se anotó, y que quiere participar lo puede hacer comunicándose conmigo o viniendo para la fiesta con su zapallo más grande. Se premia si sos de Picún Leufú, Zapala, Neuquén, se puede venir y participar”, indicó.

Por otra parte, señaló que hubo un recorrido y se entregaron semillas en las 25 sedes de Cutral Co, en 11 de Plaza Huincul y la recepción fue muy buena.

No todo será producción y artesanías porque también habrá espacio para el baile. Se hará concurso de cueca y se premiará a las dos mejores parejas. Estarán El Campero y su conjunto y Herencia Chamamecera.

A su turno, el intendente Ramón Rioseco, especificó que esta fiesta es una “marca registrada” y que los productores pueden usar los productos para el autoconsumo, para la venta y la economía familiar.

“Es una manera de promover la actividad productiva primaria. En el caso de los crianceros que apoyamos cada seis meses con forrajes. En este caso que la gente construya la cultura de la producción natural y de alguna manera se pueda vincular un perfil productivo diverso, además del petróleo, el gas, las energías limpias”, acotó el jefe comunal.

La entrada es libre y gratuita.