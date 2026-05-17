Habrá jornada de intercambio de figuritas del Mundial, en Plaza Huincul

Este domingo en la U

Este domingo a las 17 horas se realizará una juntada de intercambio de figuritas del álbum oficial del Mundial en el Parque Rivadulla. El encuentro tendrá lugar en el sector del escenario de la U, dentro del tradicional espacio verde de la ciudad.

La propuesta está dirigida a fanáticos del fútbol, coleccionistas y familias que buscan completar el álbum del campeonato mundial a través del intercambio de figuritas repetidas. Los organizadores convocan a los participantes a asistir con sus álbumes y figuritas para compartir una tarde recreativa y de encuentro entre aficionados.