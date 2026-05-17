El COMUNAF se presentó en el barrio Pampa, de Cutral Co

La propuesta que busca generar espacios de participación y escucha activa para niñas, niños y adolescentes de la ciudad.

En el Polideportivo del barrio Pampa se llevó adelante una nueva sesión del COMUNAF (Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia), una propuesta que busca generar espacios de participación y escucha activa para niñas, niños y adolescentes de la ciudad.

La jornada contó con la participación de diversas instituciones educativas y sociales, entre ellas las UAF Bambi y Mimitos, los Jardines N° 89 y N° 5, la Casa del Joven y las escuelas N° 63 y N° 292. Durante el encuentro se realizaron actividades recreativas, dinámicas participativas y espacios de intercambio destinados a conocer las inquietudes, necesidades y propuestas de los más jóvenes.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la secretaria de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón; la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa; además de presidentas barriales y educadoras que acompañaron la iniciativa.

Carolina Alarcón destacó la importancia de descentralizar este tipo de actividades y acercarlas a distintos sectores de la ciudad. “La idea es llevar al COMUNAF a los barrios para escuchar las voces de nuestros niños de nuestra ciudad, saber cuáles son sus necesidades, qué sienten, qué piensan y qué quieren”, expresó.

Asimismo, la funcionaria adelantó que se trabaja en la conformación de una comisión integrada por niñas, niños y adolescentes para dar continuidad al espacio de participación ciudadana. Según explicó, las propuestas elaboradas a través de mini proyectos serán elevadas al Concejo Deliberante para su presentación en futuras sesiones.