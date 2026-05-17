Tragedia en Rincón de los Sauces: una adolescente murió tras un accidente en moto

La menor sufrió una severa fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén

Una adolescente falleció luego de protagonizar un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la localidad de Rincón de los Sauces.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de calles Río Negro y Perón, donde la joven circulaba a bordo de una motocicleta junto a su novio. Por causas que aún son investigadas por las autoridades, ambos protagonizaron un fuerte choque que derivó en graves consecuencias.

Como resultado del impacto, la menor sufrió una severa fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, centro de mayor complejidad de la provincia. Horas más tarde, profesionales médicos confirmaron su fallecimiento tras presentar muerte cerebral.

Según el informe preliminar elaborado por peritos, la víctima no llevaba casco colocado al momento del accidente, un dato que forma parte de la investigación sobre la mecánica del hecho.

En tanto, el joven que conducía la motocicleta permanece internado en el hospital local bajo observación médica. Presenta una fractura de tobillo y otras lesiones, aunque se encontraría fuera de peligro.

Personal policial y peritos continúan trabajando para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.