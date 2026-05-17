Continúa la feria “Punto Artesano: hecho a mano” en Cutral Co

El evento se desarrolla en la Casa de la Historia, con entrada libre y gratuita

Este domingo continúa la Feria “Punto Artesano: Hecho a Mano”, una propuesta que reúne a artesanos y emprendedores locales con el objetivo de promover la producción regional y poner en valor el trabajo hecho a mano.

La actividad tuvo ayer su primera jornada, en la que vecinos y visitantes pudieron recorrer los distintos stands, conocer la diversidad de productos elaborados artesanalmente y compartir un espacio de encuentro con los creadores locales.

La feria sigue hoy domingo con una nueva jornada abierta al público, en la que se podrá acceder a una amplia variedad de productos que incluyen tejidos, objetos decorativos, trabajos en madera, cerámica, bijouterie y otras producciones artesanales.

El evento se desarrolla en la Casa de la Historia, con entrada libre y gratuita, y busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y los emprendedores locales, impulsando además la economía regional a través de la comercialización directa.

La propuesta estará abierta este domingo de 15 a 19:30 horas, invitando a la comunidad a participar y acompañar a los artesanos en una nueva jornada de exposición y venta.