Chos Malal: choque entre dos vehículos en la Ruta 40 dejó daños materiales

Se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de bomberos voluntarios, personal policial y equipos de salud del hospital Gregorio Álvarez

Un siniestro vial se registró este sábado en la Ruta Nacional 40, en el acceso norte a la ciudad de Chos Malal, donde dos vehículos protagonizaron una colisión que provocó importantes daños materiales.

Por motivos que aún son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro impactaron en circunstancias que se intentan establecer. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los rodados circulaba por la Ruta 40 mientras que el otro intentaba incorporarse a la calzada, lo que derivó en el violento choque.

Tras el hecho, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de bomberos voluntarios, personal policial y equipos de salud del hospital Gregorio Álvarez, quienes asistieron preventivamente a los involucrados.