Tras un tiroteo con un baleado, secuestraron armas, cocaína y un VW Bora en Cutral Co

Se allanaron viviendas en Progreso, Parque Este y San Martín. Se demoró a una persona

El viernes 8 de mayo, una persona resultó herida con un arma de fuego, en lo que parece fue un ajuste de cuentas entre personas que comercializan droga.

Tras una investigación de una semana, la policía provincial realizó varios allanamientos, con la participación de uniformados de la comisaría 15.

Según el reporte oficial, las diligencias arrojaron resultados positivos con el secuestro de armas, municiones, estupefacientes, teléfonos celulares y un vehículo.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de calle Plaza Huincul en barrio Progreso, donde efectivos policiales secuestraron prendas de vestir vinculadas a la causa investigada. Además, personal de la División Antinarcóticos incautó un teléfono celular y varios gramos de clorhidrato de cocaína.

Otro allanamiento tuvo lugar en el barrio Parque Este, donde se logró el secuestro de un revólver calibre 38 con municiones, más de 60 cartuchos de distintos tipos y un automóvil Volkswagen Bora. En el lugar también se hallaron dosis de clorhidrato de cocaína y dos balanzas digitales de precisión, elementos relacionados a presunta comercialización de estupefacientes. Como resultado del operativo, una persona fue demorada y posteriormente notificada en libertad supeditada a la causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

Asimismo, en un departamento del barrio General San Martín, personal de Antinarcóticos secuestró sustancias blancas que serán sometidas a pericias.

Las diligencias contaron con la colaboración de efectivos de distintas unidades policiales Comisaría 14°, Comisaría 6° de Plaza Huincul, Grupo Especial, División Investigaciones y Comando Radioeléctrico Cutral Có, bajo la supervisión de la Coordinación Operativa local