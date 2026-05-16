Rescatan a una persona intoxicada con monóxido de carbono en Cutral Co

Además bomberos tuvieron que intervenir en una quema de pastizales

Una tarde de intensa actividad se registró este miércoles en la localidad de Cutral Co. Según el reporte emitido por el cuerpo de Bomberos Voluntarios a las 19 h, el personal debió intervenir en dos siniestros de distinta índole que ocurrieron de forma casi simultánea.

El primer hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle Benazar al 1100, donde se reportó una intoxicación por monóxido de carbono. El hospital local solicitó la intervención de los bomberos para ingresar al domicilio y realizar las mediciones de gases pertinentes. Al arribar la dotación al lugar, la persona afectada ya había sido retirada de la vivienda, por lo que los voluntarios se abocaron a las tareas de ventilación y control de la atmósfera para asegurar el sitio.

Minutos más tarde, la alerta volvió a sonar en el cuartel. Mientras se finalizaban las tareas en calle Benazar, una unidad de autobomba debió desplazarse hacia el Parque Oeste debido a un incendio de pastizales. El foco ígneo se localizó específicamente en el sector ubicado detrás de la Copa del Epas, en el barrio Parque Oeste donde el personal de bomberos trabaja para controlar las llamas y evitar su propagación en la zona.