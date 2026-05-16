¿Sos tejedora? podés sumarte este sábado a la campaña solidaria de la Capilla Belen

Se reúnen todos los sábados, es un espacio de encuentro y solidaridad

Esta tarde, de 16 a 18.30 h, mujeres se suman a la campaña solidaria de tejido en la Capilla Belén del barrio Centenario. Es una actividad que se hace todos los sábados

Allí se tejen prendas de abrigo para las personas con escasos recursos económicos que no tienen acceso a ese tipo de prendas.

También se aceptan donación de lanas para quienes no saben o no pueden tejer. Es un momento de encuentro con una excelente motivación, de ayudar a los que menos pueden. La Capilla Belen está en Arenales 231 del barrio Centenario.