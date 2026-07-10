Secuestran armas y marihuana en allanamientos realizados en Cutral Co

Se inició una causa, hace varias semanas, por una denuncia de lesiones leves agravadas y se llevó adelante una investigación que culminó con cinco allanamientos simultáneos en la localidad.

Tras el secuestro de armas y la marihuana, se dejó demorados a cuatro hombres que quedaron a disposición de la Fiscalía que investiga la agresión. Y por otro lado se inició una causa por la ley de estupefacientes, ya que encontraron marihuana.

Durante el operativo se secuestraron varias armas de fuego de distintos calibres, entre ellas pistolas, revólveres, carabinas y un arma de fabricación casera, además de un vehículo presuntamente vinculado a la investigación.

La policía incautó una importante cantidad de municiones de diferentes calibres, cargadores, un cañón de arma de fuego y numerosas vainas servidas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

En una de las viviendas además había más de un kilo de marihuana, una balanza por lo que intervino también la División de Antinarcóticos. No se informó en qué lugares se hicieron los allanamientos.

Los allanamientos se realizaron con la colaboración de efectivos del GEOP, Comando Radioeléctrico y otras unidades policiales.