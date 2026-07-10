Dos vehículos impactaron en el cruce de Lacar y ruta 22, en Cutral Co

En la zona hay semáforos que habilitan el paso por lo que se determinará si alguien cruzó en rojo

Un incidente vial ocurrió hoy en uno de los cruces hacia el barrio Parque Oeste, lugar que cuenta con semáforo para evitar este tipo de accidentes.

Por lo que pudo saberse, estuvo involucrada una camioneta Hilux y un automóvil Ford Ka que quedaron en un costado de la ruta nacional 22, sobre la vera noreste. No se informó oficialmente de personas heridas.

Tuvo que intervenir la División Tránsito de la policía provincial para ordenar el tránsito y realizar las pericias del accidente. En el momento del accidente llovía en la ciudad de Cutral Co por lo que se evaluará si fue un factor para que finalmente hubo un impacto.

No obstante, en la zona hay semáforos por lo que alguno de los vehículos pudo pasar en luz roja.