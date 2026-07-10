El centro comunitario de barrio Otaño mantiene diversas actividades sociales y deportivas

Cuenta con el trueque, comedor los domingos y actividades deportivas

El coordinador del centro comunitario de barrio Otaño en Plaza Huincul, Jorge Rioseco, detalló la agenda de actividades que se desarrollan en la institución, destacando el funcionamiento del trueque, el comedor solidario y la escuela de fútbol.

Cada miércoles, a partir de las 14:30 horas, se lleva a cabo el encuentro de trueque, destinado a feriantes y emprendedores locales como una alternativa económica para vecinos de la zona. Asimismo, la sede cuenta con un ropero comunitario y ofrece un almuerzo solidario los domingos.

En el ámbito deportivo, la escuela de fútbol infantil y juvenil funciona los jueves y viernes desde las 17:00 horas, con una convocatoria de más de 100 niños a partir de los 7 años. Las prácticas están abiertas tanto a varones como a mujeres, y los domingos se realizan encuentros de fútbol general.

El centro comunitario permanece abierto para consultas sobre sus distintas disciplinas y trámites de oficina de lunes a viernes a partir de las 8:30 horas.