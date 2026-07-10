Seis representantes de Cutral Co compiten en el evento de kickboxing “Choque de Titanes”

Todos pertenecientes a la Academia Vazquez

Este viernes 10 de julio, una delegación de seis atletas de la Academia Vázquez, oriundos de Cutral Co, se traslada a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, para participar en el encuentro de kickboxing denominado “Choque de Titanes”.

La participación local se divide en dos categorías. En la rama amateur, subirán al ring cinco competidores: Miguel Acuña, Maicol Quezada, Ezequiel San Martín, Oriana Tapia y Bárbara Garrido.

Por otro lado, la jornada contará con una pelea estelar a cargo de Santiago Garrido. El deportista competirá en la modalidad K1 semiprofesional, donde estará en juego un título de la categoría.

Desde el equipo técnico se señaló que la presencia en este certamen es el resultado del trabajo y la disciplina de los peleadores, junto al respaldo de sus familias,. El objetivo de la delegación es representar a Cutral Co en esta competencia de alcance regional.