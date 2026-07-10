Añelo: el homicidio durante el partido de Argentina fue por una discusión en un bar, el autor está detenido

La víctima fue identificada como Jonathan Pinto, de 30 años. La pelea comenzó por una agresión a su pareja

La policía detuvo al presunto autor y busca al cómplice que no apuñaló a la víctima pero si lo golpeó cuando estaba en el piso.

El hombre que murió fue identificado como Jonathan Pinto, de 30 años. Según la teoría fiscal, Pinto fue a ver el partido de Argentina el 7 de julio a un bar, con su pareja, amigos y amigas.

Mientras el partido transcurría, un hombre que a la postre sería el asesino, comenzó a molestar a la pareja de Pinto y uno de los amigos de él lo enfrentó, hubo una riña.

Por esa situación, todo el grupo se fue del bar, pero Pinto regresó y allí el asesino y un cómplice lo emboscaron en la vereda. El acusado, identificado con las iniciales VAC, lo atacó con un arma blanca y su amigo lo golpeó mientras estaba tendido en el suelo.

“La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón”, indicó la fiscal del caso, Eugenia Titanti. “Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos”, detalló.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto y minutos después cuando V. A. C regresaba al bar, fue detenido por personal policial. Todavía falta ubicar al cómplice.

Cómo medida cautelar, requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses. Argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimieto de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Sobre el pedido de prisión preventiva del MPF, resolvió respaldarlo por el plazo de seis meses.