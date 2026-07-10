Fuego en Sakura: no hubo fuego en viviendas cercanas pero si daños por humo ¿Qué lo provocó?

Hay peligro de derrumbe de paredes, queda todo el trabajo de escombramiento

Vecinos del enorme depósito de la firma Sakura afirman que fue un cortocircuito pero esta mañana el jefe de Bomberos de la policía provincial indicó a Radio 7 que los peritos judiciales determinarán con certeza el origen luego de las pericias que comenzaron este viernes.

El jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía de Neuquén, comisario Enrique Fraile, explicó que durante la noche se desplegó una estricta guardia de cenizas para evitar posibles reinicios que volvieran a alarmar a los residentes de la zona, una tarea preventiva que se vio favorecida por las lluvias sobre la capital provincial.

La emergencia comenzó alrededor de las 10 del jueves 9 de julio y requirió un esfuerzo logístico de escala interprovincial. El ataque inicial estuvo a cargo de las unidades operativas de Villa Hipódromo, Gregorio Álvarez y el Cuartel Central. Sin embargo, la enorme carga de fuego obligó al personal a retirarse del interior del edificio debido a que las temperaturas superaron los 600 grados, el límite máximo de resistencia de los trajes autónomos de protección. A partir de ese momento, los especialistas redireccionaron el operativo hacia un ataque perimetral codo a codo junto a dotaciones de Plaza Huincul, Picún Leufú, Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario, Plottier y Añelo.

La principal prioridad de las cuadrillas civiles fue el resguardo de las propiedades y comercios lindantes para evitar una tragedia mayor. Las maniobras de enfriamiento directo lograron contener las llamas dentro del perímetro del predio, registrándose únicamente daños menores por ahumamiento en las estructuras vecinas. Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron la evacuación temporal de varias familias con viviendas ubicadas sobre la calle Los Pinos, en la parte posterior del establecimiento. Si bien algunos vecinos optaron por pernoctar en hogares particulares, el personal municipal de Obras Particulares ya evalúa el estado técnico de los paredones resentidos por el calor.

El comisario Fraile calificó como apresurado convalidar las versiones vecinales que apuntaban a un cortocircuito eléctrico como la causa primordial del desastre. El personal del área técnica judicial de la fuerza policial ya ingresó al recinto devastado para recolectar las muestras materiales necesarias que permitan determinar las causas de manera objetiva