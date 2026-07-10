Peteco Carabajal cerró la peña por el día de la independencia en Cutral Co

El acto comenzó a las 17, en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

El jueves por la noche, el gimnasio municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co fue escenario de una gran celebración por el día de la Independencia.

La peña que convocó a cientos de vecinos para disfrutar de las danzas folklóricas y el cierre con Peteco Carabajal y Riendas Libres.

El tradicional pericón nacional que fue interpretado por bailarinas y bailarines de diferentes agrupaciones y del Balle Municipal.

No faltó tampoco el tradicional chocolate caliente y tortas fritas para compartir con toda la comunidad.

El intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de este tipo de encuentros y expresó que “fue una actuación tremenda la de Peteco. A la Argentina hay que hacerla cada vez más soberana, y eso se logra también a través de nuestra cultura”.

Señaló que “hubo muchos chicos bailando y eso nos asegura el futuro. Acá se trabaja, se estudia y no se discrimina. Eso es lo que deseamos para nuestra patria y para Cutral Co”.

Finalmente, el artista nacional agradeció el acompañamiento del público y reflexionó sobre el significado de la fecha. “El público participó con el baile, con el canto y con el aplauso. Estoy muy agradecido. Este día adquiere cada vez más importancia”, dijo Carabajal.

“Hace dos siglos se declaró la independencia de los poderes que nos oprimían, y hoy es cuando más tenemos que tomar ese símbolo. No puede ser que el 4 de julio esté colgada la bandera de Estados Unidos en el monumento a la Bandera (de Rosario)”, concluyó.