Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó una jornada lluviosa y fría.
La temperatura máxima esperada es de 5° Centígrados en la noche y la mínima de 4° en el día.
El viento se presentará del este a 15 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 14 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
Se indica lluvias débiles y dispersas a lo largo del día y para la noche se cubrirá.
Para el sábado, la temperatura máxima será de 8° Centígrados y la mínima será de 3° bajo cero.