EPEN alertó por nuevos intentos de estafa a través de WhatsApp

Los delincuentes utilizan cuentas falsas, imágenes y logotipos similares a los oficiales

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) advirtió a los usuarios del servicio eléctrico sobre nuevos intentos de estafa detectados mediante mensajes de WhatsApp en las localidades de San Martín de los Andes y Villa El Chocón.

Según informó el organismo, los delincuentes utilizan cuentas falsas, imágenes y logotipos similares a los oficiales para contactar a vecinos con distintos argumentos, entre ellos supuestas gestiones vinculadas a subsidios de energía eléctrica.

Desde el EPEN remarcaron que nunca solicitan datos personales, claves, códigos de verificación ni información bancaria por WhatsApp o llamadas telefónicas. Tampoco envían enlaces para acceder a beneficios o subsidios, ni realizan comunicaciones sobre cortes de energía por esa vía.

Además, señalaron que estas maniobras pueden incluir intentos de apropiación de cuentas o accesos no autorizados a domicilios. Por este motivo, recomendaron no responder mensajes sospechosos, no ingresar a enlaces desconocidos ni compartir códigos de seguridad.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con las oficinas oficiales del EPEN para verificar la información recibida.