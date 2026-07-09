Realizarán una nueva jornada de viandas solidarias, en Huincul

Con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento a quienes más lo necesitan, este viernes 10 de julio a las 12:00 horas se llevará a cabo una nueva jornada de viandas solidarias en la Iglesia Pentecostal Liberada, ubicada en Barrio Norte, Rita Novoa Lote 1 C.
La iniciativa está destinada a los vecinos del sector, quienes podrán retirar una vianda con alimento preparado. Desde la organización solicitaron comunicarse previamente al 2995 189093 para coordinar el retiro y garantizar una mejor organización de la entrega.
Además, durante la jornada funcionará un ropero solidario, donde habrá ropa disponible para personas y familias que la necesiten, promoviendo así un espacio de contención y ayuda comunitaria.