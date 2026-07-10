Atención barrio Unión: no se están realizando encuestas, se trata de estafadores

En total se detectaron tres personas que golpearon en viviendas diciendo que hacían encuestas

Desde la comisión vecinal del barrio Unión se alertó a los vecinos y vecinas que fueron vistas tres personas que golpeaban las puertas para realizar encuestas.

“Queremos aclarar formalmente que estas personas no pertenecen a la comisión vecinal ni están autorizadas por nosotros”, dijo la presidenta Natalia Estrada.

Además aconsejaron a los vecinos no brindar ningún tipo de dato personal como nombres, números de teléfono, horarios de rutina o datos financieros para evitar estafas.

Y se solicitó que al recibir estas visitas o llamados, no respondan y avisen a las autoridades policiales. “Cuidémonos entre todos”, pidió Estrada.