Cutral Co suspendió la recolección de residuos por la lluvia

Se reanudará en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas.

Desde el municipio cutralquense, se informó que debido a las intensas lluvias registradas durante la jornada, el servicio de recolección de residuos permanece suspendido de manera preventiva.

A través de la dirección de Recolección de Residuos, se indicó que la medida estará sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

En caso de que el clima mejore y las condiciones de circulación sean seguras, el personal retomará las tareas durante el transcurso del día.

De no registrarse mejoras, el servicio permanecerá suspendido durante toda la jornada de hoy y se retomará con normalidad mañana, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.