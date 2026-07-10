Plaza Huincul: están disponibles las vías de comunicación para asistencia o reclamos

Las vías de contacto se brindan por las diferentes necesidades.

Las diferentes contingencias que surgen por las inclemencias climáticas obligan a tener a mano las vías de comunicación para solicitar ayuda o plantear un reclamo en Plaza Huincul.

Desde el municipio se informó que ante el pronóstico de lluvias previsto, las personas que formen parte de los programas municipales de entrega de garrafas y leña podrán comunicarse con la Subsecretaría de Desarrollo Social al 299 5705168.

Mientras que quienes requieran nailon para resguardar sus viviendas podrán solicitarlo a través de Defensa Civil, comunicándose al 103.

Finalmente, por reclamos relacionados con calles anegadas u otros inconvenientes en la vía pública, se pueden comunicar con la sSubsecretaría de Servicios Públicos al 2993287396.

Por última indicaron que se recomienda a la comunidad circular con precaución, evitar transitar por sectores anegados y atender las indicaciones de los organismos competentes.