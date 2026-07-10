Huincul: 30 vecinos se quedaron sin servicio de energía eléctrica en barrio Suyai

Tuvo que realizarse un tendido aéreo para reemplazar dos cables, llevó varias horas de trabajo

Durante varias horas, domicilios del barrio Suyai sufrieron el corte de energía por la rotura de dos cables subterráneos de distribución, una avería poco habitual.

Según informó Copelco, los cables daban suministro a los medidores en los accesos 4 y 5 del barrio Suyai, unas 30 viviendas que se quedaron sin servicio desde la mañana hasta las 17 h aproximadamente.

Para darle solución al problema de la falta de la energía primero hubo que diagnosticar dónde estaba la avería y luego se instaló un tendido aéreo para anular los dos conductos subterrános.

Los cables son subterráneos en esa zona por que es de tránsito constante, que ya se encuentra sobre la avenida San Martín, ruta nacional 22.