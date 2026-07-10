Tránsito en la Ruta 237 en Piedra del Águila: es obligatorio la portación de cadenas

Esta tarde, antes de las 18, Vialidad Nacional emitió el alerta.

Desde Vialidad Nacional se emitió un comunicado esta tarde que indica la portación obligatoria de cadenas en la Ruta nacional 237 en cercanías a Piedra del Águila.

Se recomienda circular, en el tramo entre Piedra del Águila y Huayquimil, por la ruta 237 con extrema precaución. Hay presencia de nieve sobre la calzada por lo que llevar cadenas físicas (no líquidas) es obligatorio.

Se solicita a los usuarios evitar la circulación salvo casos de necesidad y urgencia, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.

Por otra parte, se anunció la restricción de la circulación para transporte de carga en las rutas nacionales de Neuquén. En este caso, el horario rige desde las 20 hasta las 8 de mañana 11 de julio en todas las vías nacionales de Neuquén.

Esto ocurre por las condiciones climáticas iperantes. La restricción es de caracter preventivo y para reducir los riesgos de los condductores.