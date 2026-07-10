TERESA LEON

QEPD

Con profundo pesar despedimos a nuestra compañera María Teresa León. Su compromiso, su incansable laboriosidad y su firmeza en la defensa de los derechos de las y los trabajadores dejan una huella imborrable en nuestra organización y en quienes compartieron con ella la lucha por una sociedad más justa.

Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestro más sincero abrazo y reconocimiento a una militante que honró con su ejemplo los valores de la solidaridad y la dignidad del trabajo.

¡Hasta siempre, compañera María Teresa León!



ATE JUNTA INTERNA MUNICIPALIDAD DE CUTRAL-CÓ