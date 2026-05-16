Asumieron las nuevas autoridades del PJ en Cutral Co

María Elena Paladino asumió nuevamente como presidenta del Consejo Local del Partido Justicialista. La concejala ganó las últimas elecciones y continuará en el cargo que ostenta desde hace muchos años.
Se realizó una cena con militantes que contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco y con el referente Oscar Parrilli.
Paladino y Parrilli nunca fueron aliados políticos dentro del PJ pero en esta instancia, en la que el partido está debilitado y necesita reconstrucción, se mostraron juntos.
Parrilli dijo en sus redes sociales “quiero expresar públicamente todo mi acompañamiento y ponerme a disposición para trabajar en conjunto en el fortalecimiento de nuestro Partido Justicialista y en la construcción de un proyecto político que siga representando a los compañeros y compañeras de nuestra provincia”
Y también agradeció a Rioseco a quien reconoció por su gestión al frente del municipio de Cutral Co. “Seguimos trabajando para construir un peronismo fuerte, unido y organizado de cara al 2027, con la convicción de volver a representar las necesidades de nuestro pueblo y defender los intereses de cada neuquino y neuquina”, dijo Parrilli.