Asumieron las nuevas autoridades del PJ en Cutral Co

Paladino y Parrilli nunca coincidieron en la política partidaria pero se mostraron juntos, en momentos en que el PJ está debilitado

María Elena Paladino asumió nuevamente como presidenta del Consejo Local del Partido Justicialista. La concejala ganó las últimas elecciones y continuará en el cargo que ostenta desde hace muchos años.

Se realizó una cena con militantes que contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco y con el referente Oscar Parrilli.

Paladino y Parrilli nunca fueron aliados políticos dentro del PJ pero en esta instancia, en la que el partido está debilitado y necesita reconstrucción, se mostraron juntos.

Parrilli dijo en sus redes sociales “quiero expresar públicamente todo mi acompañamiento y ponerme a disposición para trabajar en conjunto en el fortalecimiento de nuestro Partido Justicialista y en la construcción de un proyecto político que siga representando a los compañeros y compañeras de nuestra provincia”

Y también agradeció a Rioseco a quien reconoció por su gestión al frente del municipio de Cutral Co. “Seguimos trabajando para construir un peronismo fuerte, unido y organizado de cara al 2027, con la convicción de volver a representar las necesidades de nuestro pueblo y defender los intereses de cada neuquino y neuquina”, dijo Parrilli.