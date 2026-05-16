Investigan a dos mujeres y cinco hombres por apuñalar a un hombre en Añelo

El hombre herido tuvo que ser derivado de urgencia al Policlínico Neuquen, por una grave herida abdominal

La víctima fue atacado por varias personas, por razones que no están claras. Ingresó al hospital con una grave herida abdominal y tuvo que ser derivado de urgencia desde Añelo hasta el Policlínico de Neuquén debido a la complejidad de su estado de salud.

Los hechos ocurrieron el domingo 3 de mayo, cuando se produjo una pelea en la vía pública. Según la investigación que realizó la División Investigaciones de Añelo mediante el análisis de cámaras de seguridad municipales, fotogramas y seguimientos en redes sociales, se logró establecer la participación de al menos siete personas, entre ellas dos mujeres y cinco hombres.

Se realizaron varios allanamientos por esta lesión, algunos en Añelo y otros en Neuquén, con la colaboración de la comisaría 18 de la capital.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación. Además, se demoró e identificó a varias personas señaladas como principales involucradas en el hecho.

En uno de los domicilios allanados en Añelo también se halló una munición, aunque la vivienda se encontraba sin moradores al momento del ingreso policial. En tanto, en el operativo realizado en Neuquén capital se demoró a una mujer vinculada a la investigación y se concretó el secuestro de elementos requeridos por la Justicia.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Añelo, con colaboración del Grupo Especial GEOP Añelo y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría N°18 Gran Neuquén.