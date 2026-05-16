Equipo de voley pide un lugar para entrenar y seguir jugando en Cutral Co

Super Pampa es un equipo independiente que viaja a competir pero no tiene respuestas desde la Dirección de Deportes

Super Pampa es un equipo de voley de Cutral Co, independiente y compuesto por hombres que quieren seguir con la actividad. Pero no tienen donde entrenar y piden un espacio.

El fin de semana pasado ganaron un torneo en el club Plaza Huincul y viajan a diferentes lugares para competir, pero no consiguen ser escuchados por la Dirección de Deportes de Cutral Co.

Según contaron a Cutral Co al Instante, entregaron notas el año pasado y este 2026 en búsqueda de respuestas. “Hay muchos gimnasios y tenemos el polideportivo en el barrio Pampa pero siempre entrenan los mismos equipos de volye en todos los espacios, pero en diferentes días de la semana”, explicaron.

“Super Pampa es un equipo independiente, salimos a jugar a distintos puntos de la provincia, nos destacamos en torneos y ligas provinciales así que esperamos que alguien nos pueda dar una mano y otorgarnos el espacio para entrenar”, solicitaron.