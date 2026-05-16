Vecinos del barrio 25 de Mayo de Cutral Co reclaman por una pérdida de agua

La rotura comenzó hace una semana y se realizaron reclamos individuales de vecinos como desde la comisión vecinal pero sin resultado.
Según explicaron, la pérdida está en calle Islas Malvinas, pero el agua recorre toda la calle Las Lengas hasta desembocar en el zanjón colector.
En una zona como Cutral Co, donde el agua es un bien muy preciado y escaso, una vecina y lectora de Cutral Co al Instante mostró su indignación porque pasó una semana sin una solución. “Quiero hacerlo público a ver si pueden resolverlo desde el municipio”, explicó.