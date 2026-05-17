Llega un domingo con cielo despejado y bajas temperaturas en Plaza Huincul y Cutral Co

Datos brindados por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que para este domingo 17 de mayo se espera una jornada con cielo cubierto y condiciones ventosas en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de -4°C durante la mañana, lo que marcará un inicio de jornada con condiciones de frío intenso. Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 14°C.

Respecto al viento, el organismo anticipa una circulación leve a moderada. Durante el día se registrarán velocidades cercanas a los 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. Por la noche, el viento se intensificará levemente hasta los 16 km/h, manteniendo ráfagas en torno a los 13 km/h.

Además, el informe detalla que la Luna se encontrará en fase de Luna Nueva, iniciando su ciclo creciente con apenas un 0,5% de visibilidad. Astrológicamente, transitará el signo de Géminis.