Lanzan nueva convocatoria para talleres de dibujo y pintura en Parque Oeste, e Cutral Co

Destinados a niños y niñas a partir de los seis años de edad.

La Casa de Cultura informó la apertura de una nueva convocatoria para participar en los talleres de dibujo y pintura destinados a niños y niñas a partir de los seis años de edad.

Las clases se dictarán todos los lunes, en el horario de 17 a 19 horas, en la sede del barrio Parque Oeste. La propuesta estará a cargo de la profesora Nancy Cerrutti, quien acompañará a los participantes en actividades orientadas al desarrollo artístico y creativo.

Desde la organización indicaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y deben realizarse en la Casa de Cultura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas.