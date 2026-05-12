Marcha federal universitaria: “Es insostenible la situación salarial” dijo el decano de la UTN – FRN

A nivel nacional, la convocatoria es una marcha federal desde las 17.

Para hoy, las universidades públicas de todo el país se convocaron para una marchar federal en reclamo de la baja en el presupuesto para su funcionamiento.

En ese contexto, la facultad Regional Neuquén de la UTN, con sede en Plaza Huincul se encuentra en una situación similar con una fuerte crisis en lo salarial. Esto no solo dificulta el funcionamiento en si, si no la retención del cuerpo docente y no docente que optan por buscar mejores sueldos.

“Es necesario este insistiendo sobre la necesidad de por lo menos debatir sobre la cuestión educativa”, destacó el decano.

El decano de la FRN – UTN- Pablo Liscosky explicó en diálogo con este medio que la falta de presupuesto se advierte en el ámbito salarial con mayor incidencia.

El año pasado se concretó un abrazo simbólico por el mismo reclamo (Foto: archivo)

En este escenario se registra un “vaciamiento” en el cuerpo docente. “En las carreras de grado se nos está yendo gente de fuste, con más de una década de experiencia. Hay que tener presente que para ser docente titular de la facultad, hay que tener primero cuatro años como ayudante, y cuando llegan, finalmente ganan 1 millón y medio de pesos”, ejemplificó Liscovksy.

Y quienes tienen dedicación exclusiva, con una década de experiencia les falta alrededor de 1 millón 700 mil pesos. “Es insostenible realmente”, dijo. Ese importe incluye el 40 % de zona.

Esta situación de fuga de profesores no solo se advierte en la facultad sino que también en el colegio tecnológico preuni versitario, donde optan por otros cargos teniendo en cuenta que obtienen un mayor monto.

“Eso nos está generando una dificultad importante en la escuela también”, acotó. Por otra parte, el personal no docente que lleva adelante las tareas administrativas, también existe una fuga y se trata de personal formado en cuestiones específicas.

Además, el impacto se advierte en el tema de investigación que no existen fondos destinados para tal fin. En este caso, los proyectos de investigación se sostienen con recursos propios de la facultad. Luego cuando se quiere hacer el proceso de acreditación, si no se presentan los papers -que para ingresar tienen un costo de 3 mil dólares, es una dificultad.

“Es un círculo vicioso. Esta actitud del gobierno nacional de desconocer las leyes que se van este pautando en estos momentos. El tema crítico crítico es el salarial”, subrayó.

En la UTN – FRN tanto en la sede central como en las extensiones universitarias, se desempeñan alrededor de 400 docentes; son alrededor de 100 agentes; y contienen alrededor de mil estudiantes. A la fecha de esta facultad egresó un millar de alumnos.

“Es necesario este insistiendo sobre la necesidad de por lo menos debatir sobre la cuestión educativa”, destacó el decano.

.