La comarca recibirá una jornada de trámites y asesoramiento provincial

Se encuentra disponible el formulario de inscripción

Este martes 12 de mayo, Cutral Co y Plaza Huincul serán escenario de una jornada integral de trámites, asesoramiento y atención ciudadana organizada por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, en el marco del plan de regionalización y cercanía con la comunidad.

La actividad contará con la participación del ministro Jorge Tobares, junto a equipos técnicos de la Secretaría de Mujeres y Diversidad, la dirección Provincial de Protección al Consumidor, el Registro Civil, la Inspección Provincial de Personas Jurídicas y el Centro de Atención a la Víctima (CAV), entre otras áreas.

Entre las acciones previstas, el área de Mujeres y Diversidad, en conjunto con el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, llevará adelante una jornada informativa sobre “Líneas de financiamiento destinadas a la juventud”, orientada a jóvenes profesionales, técnicos, emprendedores y estudiantes. El encuentro se desarrollará a las 17 horas en el SUM de la Delegación de la Mutual del Personal de la Policía de Neuquén, en Belgrano 315, con inscripción previa mediante formulario online.

Formulario de inscripción

Por su parte, el Centro de Atención a la Víctima dictará el módulo 8 de la capacitación sobre Trata y Explotación de Personas, en el marco de una instancia formativa coordinada con el área de capacitación de la Policía provincial.

En paralelo, el Registro Civil atenderá con su Maletín Portátil Digital en el Centro Comunitario del barrio Belgrano, ubicado en calle 13 de Diciembre s/n, en el horario de 9 a 13 horas. Allí se podrán realizar trámites de DNI, actualizaciones y pasaportes.

Finalmente, la Inspección Provincial de Personas Jurídicas brindará atención de 10 a 13 horas en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, en Santa Cruz 858. Se ofrecerá asesoramiento a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y simples asociaciones sobre constitución, regularización, asambleas y rúbrica de libros.