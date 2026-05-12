Cutral Co impulsa una nueva edición de la feria Punto Artesano hecho a mano

La actividad tendrá lugar el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Este fin de semana se realizará en Cutral Co una nueva edición de la feria “Punto Artesano: Hecho a Mano”, una propuesta que reúne a artesanos y emprendedores locales con el objetivo de visibilizar y fortalecer la producción artesanal de la región.

La actividad tendrá lugar el sábado 16 y domingo 17 de mayo, en el horario de 15 a 19:30 horas, en la Casa de la Historia, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, junto al monumento a La Última Cena, en la ciudad de Cutral Co.

La entrada será libre y gratuita, permitiendo el acceso de toda la comunidad a esta iniciativa que ya se ha consolidado como una alternativa cultural y productiva en la ciudad.