¿Cuántos lotes quedan para entregar en Cutral Co? Rioseco insiste con ampliar el éjido

Cutral Co espera que la Legislatura de Neuquén amplíe su éjido urbano para contar con más tierras que den respuestas al crecimiento urbano

La ciudad de Cutral Co espera que la Legislatura de Neuquén amplíe su éjido urbano para contar con más tierras que den respuestas al crecimiento urbano. Mientras ello ocurre ¿cuántos terrenos quedan en Cutral Co?

El intendente Ramón Rioseco aseguró que hay una reserva y que muchas familias acceden a un lote, porque se recuperan tierras donde no se construyó y se van entregando otros.



“Va muy bien la entrega de terrenos, siempre vamos entregando y también vamos recuperando mucho porque la gente no cumple pero en realidad no tenemos muchas dificultades”, dijo el jefe comunal pero advirtió la necesidad de que se amplíe el éjido.

“Esperamos que este año pueda salir de la Legislatura la ampliación del éjido que es algo tan importante para nosotros para poder seguir proyectando para los próximos 50 años”. Respecto de lo que queda dijo “todavía tenemos algunos terrenos disponibles, de hecho para las 150 viviendas que se van a construir o para las 50 viviendas sociales tenemos tierra disponible y tenemos una reserva en el oeste, en el noroeste de unos 500 lotes, con eso vamos a resolver los temas de los próximos años pero necesitamos que avance la ampliación”.

Rioseco además valoró positivamente la oferta de créditos hipotecarios no bancarios que ofrece el gobierno provincial desde esta semana. “Creo que es positivo porque parte de estos créditos que tiene prevista la provincia son para el interior así que también va a estar beneficiando las familias de Cutral Co”, dijo.

Y consideró que es importante que se trabaje también en la escrituración. “Hay mucha gente en Cutral Co que no ha podido escriturar, hay distintas problemáticas pero la provincia tiene una estrategia para abordarla que es darle tiempo para que escrituren”, dijo el intendente.







