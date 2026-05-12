¿Cuánto cobra el personal de casas particulares en mayo 2026 en Neuquén?

Los sueldos por mes no superan los 700 mil pesos

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén se difundió una tabla de sueldos, con el 30% de zona incluida, para las personas que se dedican al cuidado de personas (niños o personas adultas mayores) y para las que realizan tareas de limpieza.

Los montos se dividen por la cantidad de horas trabajadas y por las tareas a desarrollar. Entonces las que más cobran son las personas dedicadas al cuidado de personas que trabajan 8 horas, de lunes a sábado sin retiro que cobran casi 700 mil pesos, $ 698.566,01 según la escala. Y las personas que trabajan las mismas horas, 8 de lunes a sábado pero con retiro cobran $ 630.253,51.

Las personas que trabajan 4 horas diarias de lunes a sábado, unas 24 horas semanales, con retiro son 315.126,73 pesos y sin retiro son $ 349.282,99.

El valor de la hora para cuidado de persona es de 5985 pesos.

Las personas que se dedican a la limpieza y tareas generales, el sueldo por 8 horas de lunes a sábado con retiro es de $ 570.113,31 y por media jornada $ 285.056,65.

El valor de la hora para limpieza es de 4648 pesos



Esta es la tabla completa